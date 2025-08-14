Un barco del servicio de transporte a Ons rescata a 12 menores en paddle surf
El grupo salió desde la playa de Area dos Cans, pero el viento lo empujaba hacia Onza
El monitor llamó de inmediato al 112
Un grupo de 12 niños que están el campamento de la Xunta en la isla de Ons tuvieron un susto en la tarde del miércoles, cuando salieron a realizar paddle surf con un monitor y el viento los alejó de la playa. Fue necesaria la intervención de uno de los barcos de pasaje de la empresa Nabia, el “Pirata de Ons”, para recogerlos y llevarlos de nuevo a tierra.
El grupo salió alrededor de las cinco de la tarde de la playa de Area dos Cans, pero el viento empezó a llevarlos en dirección a Onza. Las fuentes consultadas explican que el monitor en cuando comprobó que no podía controlar al grupo llamó de inmediato al 112, que avisó a la Policía Local de Bueu y solicitó la colaboración de las embarcaciones que estaban en la zona.
A esa llamada respondió el barco de pasaje “Pirata de Ons”, de la empresa Nabia, que salió del puerto y recogió a los menores y procedió a desembarcarlos en el muelle de Ons sin que sufriesen ningún daño.
