Banda do Río registra su segundo episodio de contaminación este verano, que complica recuperar la bandera azul

El objetivo de recuperar la bandera azul para la playa de Banda do Río, en Bueu, se pone cuesta arriba. La Consellería de Sanidade comunicó ayer al Concello el segundo episodio de contaminación microbiológica en lo que va de verano, lo que obligará a colocar un cartel en el que se recomienda a los usuarios no bañarse hasta que se realice el pertinente contraanalisis. La primera medida decretada ayer desde la Alcaldía fue solicitar a la empresa concesionaria del abastecimiento y saneamiento, Aqualia, una revisión de las canalizaciones alrededor del río Bispo para comprobar si hay algún vertido.

La primera analítica de esta campaña, que se denomina «control 0», ya arrojó un nivel bastante alto de Escherichia coli (E.Coli): 591 unidades sobre un tope máximo de 800 en el muestreo realizado el 19 de mayo. Aunque estaba dentro de lo permitido, la Consellería de Sanidade realizó una segunda analítica dos días después. Y esta vez los índices de fecales sí que rebasaban los topes permitidos: un total de 885. El 25 de mayo se volvió a realizar un tercer control, que en esta ocasión dio un índice más ajustado (345).

Las analíticas realizadas en junio y la primera de julio arrojaron datos muy bajos. Sin embargo, la tendencia cambió a mediados de julio: el día 15 de julio el nivel de E.Coli era de 650 y el 29 de julio de 697. Son dos parámetros dentro de los límites autorizados, pero que revelan un aporte de fecales significativo.

La Consellería de Sanidade se puso ayer en contacto con el Concello de Bueu para trasladarle que el muestreo realizado hace unos días –el primero de agosto– constata un episodio de contaminación microbiológica, lo que significa que los índices de E.Coli superan el umbral de 800.

Solicitud de informe a Aqualia

Nada más tener conocimiento de la situación el alcalde, Félix Juncal, ordenó que se trasladase a Aqualia una comunicación para una revisión de las canalizaciones y pozos de saneamiento situados a lo largo del curso del río Bispo para intentar detectar el posible foco de los vertidos.

La playa de Banda do Río este año no cuenta con bandera azul puesto que al final de la temporada estival de 2024 la calificación de sus aguas de baño bajó de excelente a buena. Este verano el Concello de Bueu confiaba en recuperar la consideración de excelente para poder optar en 2026 nuevamente a la bandera azul. Un objetivo que parece difícil porque con los datos recogidos hasta ahora será complicado mejorar la media del año pasado. «De todos modos o importante é que os índices de contaminación estén dentro dos límites que marca Sanidade», concluyen desde el gobierno local.