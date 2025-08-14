La autovía baja su tráfico en julio con 1.000 vehículos menos de media al día que en 2024

Cangas está lleno, en Moaña no hay en donde aparcar en el casco urbano y Bueu también pone el cartel de completo. Pero los datos de vehículos que transitaron en el mes de julio por la Autovía do Morrazo (AG-46) confirman un descenso con respecto al mismo período del año pasado. De hecho hay hosteleros en Cangas que aseguran que han notado más clientela en junio, con un adelanto de la llegada de turistas quizás motivada a las buenas condiciones meteorológicas, y un peor comportamiento de julio. Pero se espera que agosto se cierre con un nuevo récord de tráfico en esta carretera que es el principal indicador de entrada de visitantes a O Morrazo.

Según los datos de aforos de la Consellería de Infraestructuras de la Xunta, el punto de control de la AG-46 en Domaio (Moaña), cuando comienza la carretera, fue de 22.722 vehículos de Intensidad Media Diaria (IMD), lo que suponen mil menos que con respecto a los datos del mismo período en 2024, que fueron 23.718. Con respecto al otro control del aforo en la autovía, en concreto en Meira, el tráfico fue mayor, en total 23.392 de media diaria, aunque también bajó con respecto al mismo mes de julio del año 2024, que ofreció una cifra de 24.013 vehículos de media al día.

Lo que sí está claro es el gran potencial de tráfico que absorbe esta carretera, que es la principal vía de penetración a la península de O Morrazo y un barómetro de la afluencia de visitantes a las playas. En junio, por ejemplo, sí que hubo más tráfico que con respecto al mismo mes de 2024. Este año fueron 20.399 vehículos de Intensidad Media Diaria frente a los 19.548 del mismo mes de 2024, lo que suponen 851 más que hace un año, al menos en el control de la Autovía en Domaio.

Por lo que respecta al control en el tramo de Meira, el tráfico en junio de este año fue de 21.928 vehículos de IMD, cuando en el mismo mes del año anterior el número medio de vehículos al día fue de 19.792, lo que supusieron 2.136 más de IMD.

Estos datos del mes de junio confirman el balance de algunos de los hosteleros de Cangas que comprobaron cómo junio recibió más avalancha de visitantes que otros años.

La circulación aumentó en mayo y en junio

Fuera de estos meses de verano, la autovía registra una Intensidad Media Diaria (IMD) de vehículos de entre 16.000 y casi 19.000 vehículos. El dato de enero, con 16.044, ofrece una bajada de unos 700 vehículos diarios que con respecto a 2024; en febrero, con 17.057, de 300; en marzo, con 16.616, de unos 500 vehículos; en abril, con 17.332, bajó en casi mil, aunque en mayo registró una subida de 812, con 18.226de IMD. El desdoblamien to de la Autovía , a lo largo de los 11 kilómetros entre Domaio hasta Cangas, alivió el problema de las retenciones motivado a la avalancha de vehículos a las playas, aunque el embudo que supone el cambio de autovía de dos carriles a corredor de uno sólo en el tramo final hasta Aldán, provoca atascos y circulanción lenta desde Ameixoada.El desdoblamiento del segundo tramo, entre el enlace de Cangas y Aldán, es una asignatura pendiente de la Consellería de Infraestructuras que considera que el nivel de accidentes no avala esta inversión, que sí hizo necesario en los 11 primeros kilómetros por la elevada pérdida de vidas en colisiones.