El aumento de las incineraciones reduce la demanda de nichos en Bueu

En los primeros días de agosto concluyó el plazo para solicitar nichos y columbarios en las recientes ampliaciones de los cementerios municipales de Bueu (en Castiñeiras) y Beluso. Un proceso que concluye con un dato sorprendente y que hará que el gobierno local reconsidere la urgencia de la gran expansión proyectada en el primero de los camposantos. La cifra de solicitudes no llega a la veintena –14 en el caso de Bueu y 5 en Beluso–, muy lejos de lo que reflejaba la lista de espera que consta en las dependencias municipales. Un documento en el que se recogen cerca de 200 solicitudes y las más antiguas databan de 1993.

El alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, no ocultaban cierta sorpresa ante este dato y que atribuyen a un cambio de tendencia en las costumbres durante los últimos años. «Parece claro que cade vez hai máis xente que opta pola incineración en lugar do enterramento», expresan. Con todo, la demanda registrada «non coincide co que nós entendíamos que era unha necesidade importante, pero si que nos aporta unha radiografía da situación para toma decisións futuras».

Esa «necesidade importante» a la que aluden los responsables municipales se sostenía en la lista de espera acumulada desde 1993 en el Concello, que fue la fecha en la que se otorgaron los últimos nichos en el cementerio de Bueu. A lo largo de estos más de 30 años se registraron 167 solicitudes para Bueu y 21 en el caso de Beluso. Hay que tener en cuenta un dato importante: habitualmente esas peticiones no son para únicamente un nicho, sino que se solicitan varios para atender la demanda de la unidad familiar.

La zona del cementerio de Beluso donde se realizó la ampliación. / Fdv

Por ello, cuando a principios de verano se abrió el plazo para solicitar concesiones sobre los nuevos enterramientos construidos en estos dos cementerios municipales se establecían varios criterios. El primero es que las peticiones más antiguas –con más de 20 años– tendrían preferencia, aunque en todo caso los solicitantes debían volver a presentar las solicitudes. También se otorgaría prioridad a los vecinos de mayor edad, en especial a los mayores de 80 años. Y finalmente se establecía que cada solicitud, por norma general, debería incluir cuatro nichos o bien uno o dos columbarios.

En Bueu se ofertaban 80 nichos y 20 columbarios y las instancias presentadas fueron 14. En el supuesto de que todas ellas fueran para nichos y que en todos los casos solicitasen cuatro, la cifra total alcanzaría los 56, por lo que quedarían más de una veintena por adjudicar.

En el cementerio de Beluso eran un total de 60 nichos y 80 columbarios. En este caso las solicitudes fueron solo cinco. E igualmente en el supuesto de que todas fuesen para nichos y que todos los solicitantes pidiesen cuatro eso dejaría una cifra total de 20.