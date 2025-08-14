Areamilla, «invadida» la noche del lunes por 18 autocaravanas

Las autocaravanas y caravanas siguen dando problemas. Año a año a avanzan en su insistencia en tomar la villa de Cangas, en una invasión aparatosa, pero silenciosa, que acostumbra a llevarse a cabo amparándose en la noche. Hasta 18 autocaravanas estaban el lunes, a las 22.45 horas en Areamilla. Había de todos los modelos, aunque lo que más destacaba era un vehículo al que sus dueños había acoplado una tienda canadiense en su techo, con una escalera de aluminio para favorecer la subida. A pocos metros, un parking de pago completamente vacío, donde cobran 5 euros por aparcar a las autocaravanas.

Aparcamiento de Areamilla vacio, a la misma hora. | S.Á.

Y si bien es cierto que la ordenanza municipal que va a regir la estancia de las autocaravanas y caravanas en Cangas está en pleno proceso de exposición pública, no es que exista un vacío legal tampoco. El Concello de Cangas hace años que tiene asignado un lugar para el estacionamiento de las autocaravanas, que es en el gran aparcamiento público de Altamira, en la Unidad de Actuación Número 5. El lugar justo asignado por el gobierno municipal es el que está pegado al muro del cementerio municipal. En el entorno de Areamilla su estacioamiento está totalmente prohibido.

La concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, nada más enterarse, ayer, se vio obligada a avisar a la Guardia Civil, para que procediera al desalojo de estos vehículos de la zona de Areamilla. Sagrario Martínez denuncia que personas retiraron las piedras que el Concello instaló para impedir el paso a la zona donde estaban aparcadas las autocaravanas.

Los ve cinos de Cangas en zonas de playas están molestos con las muchas dificultades que acarrean este tipo de vehículos, que últimamente están tan de moda. La semana pasada, uno de ellos, obligó a cortar la ruta del autobús que va a Donón. Su mal estacionamiento en Nerga impedía al bus dar la vuelta. Pero son continuas las llamadas al Concello por las molestias que generan las autocaravanas, cada vez más grandes y más sofisticada, aunque el GPS no les debe funcionar muy bien porque se mete por caminos sin salida guiados por esta infernal tecnología que dice que sabe todos las rutas y habla con voz metálica.