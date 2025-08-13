O Rompeolas

El vía crucis particular de Xiana Abal

El Cangaceiro se fue de boda. Belén y Álvaro se casaron este fin de semana en el Monasterio de Poio y el banquete se celebró en A Toxeiriña, en Moraña. Ella es hija de los dueños del Cangaceiro, bar y cafetería de Cangas, cuya terraza sabe de pactos y diferencias políticas más que nadie en la villa.

Javier Manchado

Hay vacaciones y vacaciones. Las que tiene la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, son muy similares a un vía crucis. Va de acto político en acto político, que para ella es como si fuera de playa en playa. Y le da igual, el interior que la costa. Ayer estuvo en Padrón, en un acto dedicado a Mocho Reboiras «a loita continúa» y la siguiente en inmediata parada será Ferrol, en un acto de la UPG. Y después se niega a ir a las procesiones de Cangas!

Procesión para Don Severo

Y hablando de procesiones. Se prepara una para despedir a Severo Lobato como párroco de Cangas. Hasta ahí puedo leer.

