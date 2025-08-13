O Rompeolas
El vía crucis particular de Xiana Abal
Hay vacaciones y vacaciones. Las que tiene la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, son muy similares a un vía crucis. Va de acto político en acto político, que para ella es como si fuera de playa en playa. Y le da igual, el interior que la costa. Ayer estuvo en Padrón, en un acto dedicado a Mocho Reboiras «a loita continúa» y la siguiente en inmediata parada será Ferrol, en un acto de la UPG. Y después se niega a ir a las procesiones de Cangas!
Procesión para Don Severo
Y hablando de procesiones. Se prepara una para despedir a Severo Lobato como párroco de Cangas. Hasta ahí puedo leer.
