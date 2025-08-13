Vecinos de Banda do Río urgen contratar ya el plan director de mejora del barrio

A principios de noviembre del año pasado el jurado formado por el Concello de Bueu para el concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda do Río anunció la propuesta ganadora. El siguiente paso era la contratación de la redacción del plan director con el equipo ganador, un trámite que de momento no se ha realizado. Esta situación preocupa a uno de los colectivos vecinales, la Asociación de Veciños da Banda do Río, que presentó a través del Rexistro Xeral del Concello un escrito en el que pide la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento y que se contrate ya la redacción de ese plan director que debe definir con detalle las obras a realizar.

La propuesta ganadora fue «Bandas de Ribeira», de las arquitectas María Fandiño y Miriam García. La última reunión de la comisión de seguimiento para la mejora del barrio fue precisamente en noviembre para presentar ese anteproyecto, que en principio resultó satisfactorio para los dos colectivos vecinales. Desde la directiva de la Asociación de Veciños da Banda do Río no esconden su preocupación porque “trasladaronos que o plan director estaría contratado en maio, pero estamos en agosto e todo segue igual”.

La intención de la Asociación de Veciños da Banda do Río es que desde el gobierno local se convoque cuanto antes la comisión de seguimiento –en la que están representados los dos colectivos vecinales y todos los grupos políticos con representación municipal– para consensuar una moción que luego sea aprobada por el pleno.

Ese acuerdo plenario debería incluir al menos tres puntos: la contratación «inmediata» de las arquitectas ganadoras del concurso de ideas, habilitar una partida en los presupuestos de 2025 para poder empezar a desarrollar «posibles» fases del proyecto y solicitar a Portos de Galicia y Costas financiación o cofinanciación para la reforma de los espacios de su competencia.

La asociación de vecinos no oculta su preocupación. “Sabemos que vai ser un camiño largo, pero hai que dar pasos. O primeiro ten que ser a contratación da redacción do plan director e polo que sabemos ata o momento segue sen contratarse”, lamentan. Una queja en la que también hay un punto de ironía. «Somos conscientes de que un proxecto deste calibre non se fai en dous días, pero ao ritmo que vai non estará concluído neste milenio», dicen en el escrito presentado a través del Rexistro.

Con todo la directiva vecinal insiste en que la suya es una «proposta construtiva» y espera que desde el gobierno local se proceda a convocar «da forma máis urxente posible» la comisión de seguimiento. En su opinión, el retraso en la contratación del plan director podría tener efectos negativos en las posibles líneas de financiación. “Estamos preocupados porque iso paraliza todo á hora de buscar financiación, como a posibilidade de optar a fondos Next Generation”, argumentan.

Al concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda do Río se presentaron un total de 17 propuestas. El anteproyecto que resultó ganador fue «Bandas de Ribeira», que prevé cuatro fases y una inversión que podría superar los 5 millones de euros.

Hoy comienza el mercadillo de artesanía y segunda mano

La Asociación de Veciños Banda do Río organiza hoy y mañana un mercadillo de productos de segunda mano y artesanía. Habrá más de 30 puestos, que se ubicarán a lo largo del paseo y que estarán abiertos en horario de 18.00 a 22.00 horas. El objetivo es dinamizar el barrio y ofrecer alternativas de ocio en los espacios portuarios y de interacción para el vecindario.Desde el colectivo vecinal indican que está confirmada la presencia de puestos de creaciones en tela, crochet, madera o epoxi; prendas y productos personalizados; artesanía de India, Turquía o África; cosmética natural; ropa; aparatos electrónicos; complementos; libros; juguetes; o elementos de decoración usados a los que se quiere dar una segunda vida y promover así una economía circular.