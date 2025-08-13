Siguen las protestas contra la política sanitaria de la Xunta

La Asociación en Defensa da Sanidade de Cangas continúa esa labora de gota malaya que tiene como propósito variar la política sanitaria de la Xunta de Galicia, que en su opinión es priorizar la sanidad privada frente a la pública. Ayer, los miembros de esta asociación se volvieron a reunir en la Praza da Palma, frente al Concello, a la sombra de una auraucaria y con las letras de Cangas delante. Un martes más en la lucha.