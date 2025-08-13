San Martiño recupera su cofradía de 1672

La inquietud de unos jóvenes de San Martiño por devolver el esplendor religioso a la parroquia que es cuna del municipio de Moaña y que quedó a la sombra cuando se segregó y se construyó la nueva del Carmen en 1964 que concentró la gran parte de la vida religiosa, ha llevado a recuperar la Santa Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y a volver a sacar en el festivo de Santa María, que se celebra este viernes, la procesión con la Virgen del Rosario y San Roque, que no se celebraba desde hacía 30 años.

San Martiño llegó a contar en su época de gloria con nueve cofradías que quedaron sin actividad por los avatares de la II República, la Guerra Civil y los años del franquismo. Y una de ellas fue esta de «Nuestra Señora de la Soledad», nacida el 7 de octubre de 1672, por iniciativa de Catalina Vásquez de Pígara, vecina del barrio de Sabaceda. Ella donó la antigua talla de la Virgen y fue su mayordoma. No era fácil encontrar entonces a una mujer ocupando este cargo.

Esta Cofradía religiosa se encargaba de la ceremonia del Desenclavo, que continúa celebrándose hoy aún después de haber cesado la Cofradía, a instancia de feligreses, como también los cultos del Viernes de los Dolores ya que la fundadora también había visto la necesidad de que la iglesia contara con una imagen de la Virgen Dolorosa. La cofradía siguió funcionando documentalmente hasta 1931 y ahora vuelve a la vida y se estrena con los actos de este viernes, con una misa a las 12:00 y posterior procesión alrededor del templo, en una estampa que no se repetía desde hacía más de 30 años.

Ensayo de los pasos esta semana en la iglesia. | / Fdv

La imagen de la Virgen del Rosario, que data de 1863, saldrá portada sólo por mujeres; y la de San Roque, de 1806, igualmente por los jóvenes que han tomado esta iniciativa, que estos últimos días han ensayado los pasos y a la que esperan que se sumen más vecinos. San Roque volverá a salir en procesión el sábado en su día grande. El lunes, precisamente, está prevista una presentación de la nueva cofradía a los vecinos, a las 20:30 horas en la iglesia, que tiene por objetivo dar testimonio de la fe y revitalizar esta parroquia del rural moañés, que vio perdida la mitad de su población y territorio en 1964, cuando se segregó la parroquia hacia el frente marítimo en donde crecía el casco urbano.

Desde la cofradía invitan a todos los vecinos a participar en esta tradición recuperada, de las más antiguas del municipio, de la que ya hay constancia en 1641.