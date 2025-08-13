Retirada de los restos del desbroce en el parking de Pescadoira
Una empresa comienza a retirar toda la maleza y basura acumulada tras la limpieza
REDACCIÓN
Bueu
A principios del mes de junio el Concello de Bueu acometió una serie de trabajos para ampliar la zona de aparcamiento de Pescadoira, que incluyó una limpieza y desbroce del entorno. Desde entonces los restos permanecían acumulados en la parte superior del terreno, a la espera de su retirada y traslado a un gestor autorizado.
El lunes por la mañana una empresa contratada por el ayuntamiento comenzó con esa retirada, que se vio dificultada por algunos vehículos que no respetaron las señales que indicaban que estaba prohibido estacionar desde primera hora de este lunes.
