Reducción a 1.000 litros de agua en Palmás-Costa en Domaio y sin duchas en Bueu

Moaña, aunque recibe el agua de Vigo para su abastecimiento municipal, depende mucho de las traídas parroquiales, a las que siguen conectadas muchos vecinos. Existen al menos ocho traídas. La sequía ya empieza a hacer mella en algunas de ellas como es el caso de la de Palmás-Costa, en Domaio -que vista desde el mar es la parte izquierda de la parroquia-. Desde el primero de agosto la traída ha limitado el consumo de los 1.200 litros de julio por casa a 1.000. La directiva tiene que garantizar el suministro a unos 600 usuarios y en estos momentos el depósito está «a la par, lo que entra por lo que sale», indican en el colectivo, por lo que de seguir la sequía habrá que pensar en alguna restricción mas, añaden. Al otro lado de la parroquia, en los barrios de Calvar-Verdeal, no prevén por el momento más restricciones y siguen con los 1.200 litros acordados desde julio. Reconocen que la gente se controló. También es cierto que se llegó a un verano de sequía después de un invierno de bastante lluvia

En la parte alta de la parroquia, en San Lourenzo, su traída se mantiene con el límite de 1.500 -en invierno no hay cupo-. Es una traída pequeña para 35 usuarios, y su presidente señala que por el momento no hay problema, aunque si continúa sin llover habrá que pensar en reducir. En Meira de Arriba-A Torre el agua está tasada en 1.200 litros diarios por casa, 500 menos que se permite en invierno. Por el momento indican que no hay problemas graves y se va aguantando.

En Meira de Abaixo el límite está en 800 ya desde junio. Por lo que respecta a Monte Lourido, que abastece las zonas de O Latón, A Guía, Fanequeira, A Borna, Lourido e Isamil (con unos 140 usuarios) tiene limitada el agua en verano a 800 litros y cuando se consume por encima de ese límite se compra agua procedente de Vigo.

En lo que respecta a Bueu y dada la prealerta activada por la Xunta la semana pasada en la cuenca del Lérez, el Concello cortó el agua en las duchas en playas desde el lunes -salvo en Area de Bon, Lagos y Mourisca que reciben pozos municipales- y se redujo el tiempo de riego.