Rechazado el segundo recurso de la CIG al contrato del SAF

El Tribunal Administrativo de Contratación pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGal) ha inadmitido el recurso interpuesto por el sindicato CIG contra el procedimiento de contratación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de Moaña. El motivo es haberlo presentado fuera del plazo, al excederse en 15 días, tal y como en el último pleno ya había anunciado la alcaldesa que pasaría cuando dio cuenta del proceso de licitación del nuevo contrato, que ahora se retoma y que estuvo suspendido atrás por otro recurso presentado por la Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (Agesaf), que también perdió ante el TACGal.

La CIG igualmente había presentado un anterior recurso que tampoco había prosperado en el que reclamaba cambios en el pliego de condiciones.

Los recursos se presentaron antes del trágico suceso de la trabajadora del SAF de Porriño que murió asesinada por el marido de una usuaria a la que atendía en su casa. Esta situación no va a llevar al gobierno de Moaña a cambios en los protocolos de seguridad que figuran en el expediente de contratación. La alcaldesa señala que cuando hubo alguna denuncia en un domicilio fue valorada por la trabajadora social del Concello y propusieron correcciones a la familia con la advertencia de que de no cumplir se suspendería el servicio.