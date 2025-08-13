Presentación de «Cuando el río vuelva» en la librería Wells
A las 20:30 horas del día de hoy, el autor de Valladolid Alberto Gómez Vaquero llevará a cabo una charla en la librería Wells de Cangas sobre su novela «Cuando el río vuelva» (Carpe Noctem). En esta obra, el protagonista vive su adolescencia en la España rural de los años 90. Al acto acudirá el escritor Xosé Manuel González Barreiro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
- La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias
- Rueda compromete en Cangas 350.000 euros para alentar el relevo generacional en el mar
- El arrastrero «Eirado do Costal» atrae a Rueda a Cangas
- «El amor y la misericordia son la esperanza para un mundo en paz»
- Amancio Ortega y el «Valoria B» llegan a la ría de Aldán
- El hombre que durmió en una hamaca dentro de A Caracola