Presentación de «Cuando el río vuelva» en la librería Wells

A las 20:30 horas del día de hoy, el autor de Valladolid Alberto Gómez Vaquero llevará a cabo una charla en la librería Wells de Cangas sobre su novela «Cuando el río vuelva» (Carpe Noctem). En esta obra, el protagonista vive su adolescencia en la España rural de los años 90. Al acto acudirá el escritor Xosé Manuel González Barreiro.