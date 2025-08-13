La investigación del Porsche en el monte de Moaña se extiende a Bueu

La investigación que lleva la Guardia Civil de Tráfico por el coche de alta gama, un Porsche Panamera, que apareció el jueves de la semana pasada en medio del monte comunal de Moaña, sin nadie en su interior, tras caer por un terraplén de unos veinte metros desde el vial que conduce de Cruz da Maceira a Castiñeiras, se sigue ahora en Bueu. El propietario del vehículo y vecino de Marín declaró que el coche cayó después de haber sido golpeado por otro vehículo por la parte trasera y que el conductor de ese vehículo es un conocido suyo, vecino de Bueu. Parece ser que el coche de este vecino está en el taller.

El Porsche fue encontrado por unos vecinos tirado en el monte comunal de Moaña. Estaba abierto, con las llaves en el contacto, pero sin haberse activado el airbag y con el cinturón de seguridad en su sitio, algo extraño si cae con un conductor dentro. Una vez alertadas las fuerzas del orden y el dueño, éste se personó en el lugar para retirarlo con una grúa y realizó declaraciones algo contradictorias sobre quién lo conducía.