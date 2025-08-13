Incendio provocado junto a casas en la zona de Sanchilán
Los servicios de emergencias se desplazaron a última hora de ayer hasta la zona de Sanchilán en Moaña por una alarma por un incendio. Se trataba de un fuego de pequeñas dimensiones entre una casa en construcción y unos chalés abandonados, que suelen ser lugar de reunión para personas marginadas.La patrulla de la Policía Local logró apagarlo con la ayuda de vecinos con calderos y Protección Civil regó el terreno para evitar que se avivara.La alcaldesa, Leticia Santos, estuvo al tanto de la emergencia y confirma que se trató de un conato de incendio provocado cuyos autores se dieron a la fuga.
