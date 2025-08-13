Estévez exige al gobierno la limpieza del acceso a Curraces

El grupo municipal del PP de Bueu, que preside Elena Estévez, muestra su preocupación por el estado de abandono de las parcelas municipales, sobre todo en la situación actual de ola de calor y riesgo extremo de incendios forestales, por lo que solicita la limpieza y roza general de todas las propiedades para evitar estos riesgos. En el marco de esta demanda, insiste especialmente en el acondicionamiento y corta de maleza en el acceso a Curraces de una finca que pertenece al Concello.

Estévez asegura que la vegetación impide el tránsito normal, tanto por las escaleras como por el paso peatonal y el de vehículos. Considera que no se puede permitir este estado en pleno verano y en las inmediaciones de las casas. Añade que los vecinos afectados ya trasladaron esta demanda al gobierno local, sin obtener respuesta, pese a que en la zona hay una antigua unitaria que usan como local de ensayos.

Añade que en donde hay fincas municipales prima el estado de abandono.