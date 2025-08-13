«Espero ilusionarme con Cangas y sus cofradías y también aportarles ilusión »

«Cuando me ordené sacerdote, todo el mundo me llamaba Santi», responde al preguntarle si prefiere el tratamiento de tú o de usted, y en este caso el don delante. «Que te llamen como quieran, pero que te traten con respeto», le aconsejó entonces el párroco. Y él lo suscribe.

¿Cómo ha recibido su nombramiento como párroco de Cangas e Illas Cíes?

Con satisfacción, muy contento de que el arzobispo me destine a Cangas y con el deseo de ayudar. Como sacerdote, mi vida la baso en la disponibilidad, y otros curas con cargas familiares no tienen la misma que yo. Me da pena dejar Betanzos tras 12 años y con mucha gente que me quiere, pero tengo 52 años, una edad para afrontar esta nueva etapa y proyectos nuevos.

¿Qué referencias tiene de su próximo destino?

Pocas. Estuve en Cangas para ir a las Cíes y Ons hace más de 20 años, y tengo fotos en el reloj de la alameda. Tendré que ponerme al día.

¿Y de su actividad eclesiástica?

Sé que Severo ha estado cuidando la liturgia y ha hecho muchas cosas buenas. También sé que en la iglesia de Cangas hay órgano y en Betanzos no. Soy melómano, la música es una afición que tengo, pero lo principal es la labor pastoral. Ahora atiendo 10 parroquias y seis iglesias, y en Cangas solo tendré una, por lo que estaré más accesible a la gente y podré atenderla mejor.

¿Sabe quién le va a sustituir en Betanzos y el próximo destino de Severo Lobato cuando usted se incorpore a Cangas?

No me lo han comunicado. Es muy complicado para el Arzobispado encajar todas las piezas, porque somos 1.069 parroquias y hay que hacerlo poco a poco. Lo que no suele suceder es un intercambio entre parroquias, o sea que yo me incorpore a Cangas y Severo a Betanzos. Tampoco sé la fecha exacta de mi inicio allí, aunque será a partir del 1 de septiembre, probablemente a mediados de mes. Aún no estaré allí para el Cristo.

¿Supone Cangas un salto cualitativo?

No sé cómo valorarlo, pero Cangas es un sitio de referencia y me atrae mucho este cambio para poder centrarme en un solo templo. También por la importancia del mar, porque yo soy de Coruña y lo aprecio, o que mejoro en clima [Sonríe]. Es indudable que Cangas tiene entidad, con su Semana Santa de Interés Turístico de Galicia, que pude visitar en Fitur...

Precisamente las celebraciones de Semana Santa y las procesiones en la calle han sido motivo de desavenencias entre Severo Lobato y las cofradías. ¿Cómo lo afronta usted?

Yo me he criado con la Semana Santa en la calle. En Coruña, en la congregación de la Virgen de los Dolores, que también sacábamos la procesión del Encuentro... Siempre he llevado la Semana Santa en la sangre. Es cierto que en Betanzos hay una sola cofradía, a la par con la parroquia y con gente de iglesia, por lo que coordinarse es más fácil. Aquí se disfrutan un montón, y si no salen las procesiones la gente sufre y llora. La de Cangas no la conozco bien. Sé que es de Interés Turístico, que hay varias cofradías, y espero poder ilusionarme con ellas y también aportar ilusión. Quiero contar con las cofradías y vivirlo con ellos, y también que a mí me dejen aportar. Es bueno que nos apoyemos unos a los otros . El papa Francisco ha apostado por la piedad popular, y las procesiones no dejan de ser piedad popular. Hay mucha gente que viene a ver las procesiones, los pasos por la calle. Y yo quiero apostar por ello, ¡claro que sí!