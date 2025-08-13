Escuelas de cine de siete países estarán presentes en el FICBueu

El Festival Internacional de Cine de Bueu presentó ayer las obras que competirán en las secciones de «Escola de cine galegas» y «Escola de cine internacionais», en las que artistas noveles exhiben sus piezas audiovisuales. Entre las obras cinematográficas gallegas están «El que no se agache» de Agustín Segura Prado, alumno de la Universidad de Santiago.

También de la misma institución vienen los autores de «Alén da estrada» (2025) y «Praza do punto» (2025), que en el primer caso son Mara Varela, Xoán Vázquez y Pablo Goirigolzarri y en el segundo Aira Portos. Completa la lista el segundo cortometraje de Miguel R. Berride, alumno de la Universidad de Vigo, «Ancora» (2024). En el caso de las obras internacionales, en esta edición la XVIII edición FIC Bueu cuenta con aportaciones provenientes de diversas partes del mundo.

En el caso de Alemania, se trata de «Recordari» (2024), de Carolina Cruz. «Closeout» (2024) representará a Lituania de la mano de Agne Girsaite. el libanés Yohan Abdelnour mostrará su trabajo «Crow Man» (2023). Amie Song, director novel estadounidense, participará con «Three» (2024). Completan la lista las obras «Bunnyhood» (2024) y «Lluna de sal» (2024), de la británica Mansi Maheshwari y la española Mariona Martínez respectivamente . El festival de Bueu también publicará las piezas en la categoría «Centros de ensino».

En la categoría de «Educación especial, infantil y primaria», las piezas finalistas son «Árbores no camiño» de los alumnos de 5º de primaria del Ceip Xesús Gomar, «Misterio en San Xoán» de los de 5º de primaria del Ceip da Torre de Hércules y «O Capitán Chocalleiro» de los estudiantes de 3º y 4º de primaria del Ceip da Torre-Cela. En la sección de «Educación secundaria», competirá el alumnado de la ESO y bachillerato de los IES de Chapela, de Arzúa y del Ramón Cabanillas de Cambados, con las piezas «Coma lobos», «Está pasando ahora» y «Mariñeira».