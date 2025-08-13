Costas hará una pasarela nueva en Liméns y Cangas la mantendrá

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Servicio Provincial de Costas acordó construir de nuevo la pasarela de Liméns, que da acceso a la playa. «La obra referenciada ha sido aprobada y se está tramitando el expediente para su ejecución», comunica Costas al Concello de Cangas. Para llegar a esta decisión, antes Costas solicitó del gobierno local el compromiso de mantenimiento de la obra de la obra «Demolición de elementos ajenos al Dominio Público Marítimo Terrestre y acceso a la playa de Liméns». En este sentido, el Concello de Cangas debe remitir a Costas el compromiso de conservación y mantenimiento de las obras señaladas, una vez sean finalizadas y entregadas por la Administración General del Estado.

A efectos prácticos, no cambia mucho la situación. Desde hace años, el Concello de Cangas ya se ocupaba más o menos de las tareas de mantenimiento. Pero lo que ahora se tenía que acometer era una renovación de toda la pasarela. Es cierto que se modificaba su trazado y se eliminan los pozos y la plataforma de hormigón en la época franquista. Durante todo este tiempo, la pasarela de Liméns estuvo cerrada al público debido a su peligrosidad. El departamento de Medio Ambiente del Concello de Cangas recibió información de personal municipal de que había personas que estaban saltando las vallas instaladas por el Concello. Por otra parte también, esta semana se supo que se había roto la rampa de madera de la playa de Areabrava.