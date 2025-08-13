Concello y padres avalan el convenio por dos años con la Xunta por los comedores

El gobierno tripartito de Cangas y representantes de la comunidad educativa acordaron en una reciente reunión firmar el convenio con la Xunta de Galicia para asumir la gestión de los comedores escolares de los colegios y compartir costes. Aunque discrepan con los autoridades autonómicas sobre los dos años de vigor, que pretendían rebajar a uno, finalmente han dado el sí para «garantir o servizo ás familias», señalan.

En la reunión para abordar la renovación del convenio con la Consellería de Educación participaron representantes de los centros de educación infantil y primaria (CEIP) de Castrillón, A Rúa, Espiñeira-Aldán y O Hío. En el encuentro « analizouse en profundidade a proposta da Xunta de Galicia para a renovación do convenio que regula o funcionamento do servizo de comedor escolar, así como as preocupacións da comunidade educativa respecto á duración do mesmo», explican. Aunque las ANPAs y representantes educativos manifestaron su preferencia por rubricar un convenio con vigencia de un solo año, «como medida de presión para acadar melloras no servizo», priorizaron «non deixar ás familias sen un servizo esencial, especialmente aquelas que máis o precisan», pensando «no benestar das crianzas e na conciliación das familias» garantizando la continuidad del servicio de comedor escolar para el próximo curso.

Subrayan que esta firma «non implica renunciar a esixir mellora», y que mantendrán la demanda de que la Xunta asuma «o 100% do custo do servizo, en tanto que se trata dunha competencia autonómica» y no municipal, pues sus fondos tienen otros destinos.