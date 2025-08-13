El Concello mejorará la zona de juegos de la Ludoteca

El concejal de Mocidade e Infancia de Moaña, Kevin González, asegura que aprovechando el cierre en agosto de la Ludoteca municipal, se van a realizar obras de mejora. Añade que continuando con la línea de renovación de esta instalación el año pasado cuando se cambió el césped del patio exterior, este año toca la zona de juegos interior, de unos 50 metros cuadrados, y el pasillo de entrada. Se van a realizar pintados de las paredes interiores, así como el cambio del pavimento de la zona de juegos por tarima vinílica.

Kevin González asegura que la Ludoteca es una de las instalaciones más llenas de vida por los más pequeños que precisa de una renovación y cuidado. En agosto todos estos niños tienen la oportunidad de acudir a los campamentos de verano que, un año más, pudieron cubrir todas las solicitudes, incluso quedaron plazas vacantes.