El centro de salud de Moaña se quedó ayer con un médico

El Centro de Salud de Moaña se quedó ayer con un solo médico en el turno de tarde, lo que vuelve a poner en evidencia la precariedad de la atención primaria en la época de verano. De las cinco plazas de las que dispone el turno de tarde, sólo están ocupadas tres, ya que la quinta nunca se llegó a ocupar y la titular de la cuarta sigue con una baja de larga duración.

También el PAC de urgencias de Cangas, que atiende a la población de Moaña también, se quedó el otro día con una sola doctora, después de que el otro médico tuviera que salir a acompañar a un paciente hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ese día la guardia comenzó con sólo dos de los tres médicos del equipo, por lo que la situación fue estresante para la doctora que se quedó sola en urgencias para una población de más de 45.000 habiantes entre los dos municipios, que se triplica en la época de verano con los turistas.

Moaña está pidiendo, además del regreso de las urgencias, que se cubran todas las plazas del personal sanitario en la atención primaria.