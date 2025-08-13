Carro critica las «mentiras» en la limpieza de la finca de O Real
REDACCIÓN
El exportavoz del PP de Moaña, Javier Carro, denuncia, ahora ya como vecino, que 45 días después del compromiso de la alcaldesa con afectados de O Real porla falta de limpieza de la finca de Concepción Arenal, siguen las mentiras y más de lo mismo por parte de la concejala de Medio Ambiente. Dice que hasta su renuncia como concejal del PP, la edil estuvo mintiendo cada vez que le preguntaba en las comisiones, que había pedido informes jurídicos, que había enviado notificaciones para su limpieza o que había notificado ya la limpieza «que aún hoy no comenzó» y otra de las respuestas fue que se habían equivocado en la notificación. Añade que esta arboleda siempre fue podada y ya no sólo sale de la finca sino que invade la carretera de forma peligrosa. Denuncia amenazas que recibió la portavoz de los vecinos y le traslada su respeto.
