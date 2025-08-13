Cangas trae el jazz de 4 continentes

La XXVIII edición del Canjazz llenará de música de Corea del Sur, Argentina, Senegal, Países Bajos y Portugal durante los próximos 20, 21, 22 y 23 de agosto. Una de las principales novedades de este año es la masterclass del pianista Guillermo Klein en la jornada del viernes. La programación del Festival de Jazz de Cangas de este año cuenta con conciertos a las 22:00 horas en el Eirado do Costal, seguidos de jam sessions a las 23:30 horas en la taberna Cambika y en el chiringuito de Massó. Una curiosidad de este año es la cartelería, en la que aparecen diseños de antiguas latas de conserva de Galicia y Portugal. Con ello, se homenajeó a la tradición conservera de Cangas.

Xan Campos, miembro de la Asociación de Jazz de Cangas, entidad organizadora del festival, afirmó que «la relevancia del Canjazz está en que artistas de gran nivel rebajan su caché solo porque conocen el festival y les apetece actuar aquí; el público siempre les muestra gran respecto y mucha atención».

Las actuaciones darán comienzo el miércoles 20 con el quinteto de la batería de la coreana Sun-Mi Hong, acompañada del trompetista Alistair Payne, el saxofonista Hristo Goleminov, el pianista Xavi Torres y el contrabajo de Alessandro Fongaro. Al terminar, la música se trasladará a la taberna Cambika con Catarina Rodrigues Travessia y una posterior jam session.

El jueves será el turno del pianista Guillermo Klein. En la noche del Eirado do Costal, el argentino actuará con Zé Pedro Coelho (saxo tenor) y Demian Cabaud (contrabajo). Junto a ellos estarán Xan Campos y Iago Fernández, organizadores del Canjazz, quienes tocarán el piano y la batería respectivamente. Después de ellos será el turno de Meirinhos Patiño Fernández en Cambika, antes de la jam session.

Klein ofrecerá el viernes por la mañana (11:00 horas) una masterclass en el Auditorio municipal Xosé Manuel Pazos. La inscripción está abierta en la web www.jazzcangas.org. y cuesta 20 euros, diez euros más que para los socios de la asociación. El cuarteto de la vocalista canaria Gabriela Suárez será el encargado de amenizar la noche, con Martín Otero al piano, Tana Santana al contrabajo y David Xirgu en la batería. La siguiente actuación será en Massó con Xurxo Estévez Trío, complementado la velada con la primera sesión de improvisación. Senegal y Holanda se unirán el sábado en el Eirado do Costal con el trío conformado por la voz y percusión del senegalés Mola Sylla, el violonchelo de Ernst Reijseger y el piano de Harmer Fraanje, ambos de Países Bajos. La programación del Canjazz terminará en Massó con el Miguel Seoane Trío y la última jam session.

A la presentación asistieron los ediles Aurora Prieto (Turismo) y Antón Iglesias , por la Mesa de Turismo, y la técnica municipal, Mar Núñez, además de Xan Campos.