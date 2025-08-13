Cangas consumió en julio 250.000 m3 de agua, casi el doble que un mes de invierno

Mientras el calor nos da una pequeña tregua, el consumo de agua es frenético este verano en Cangas. Supera récords, no solo por las altas temperaturas, que obligan a aliviarse con el líquido elemento, sino porque la población casi se triplica. De cerca de 27.000 habitantes censados nos vamos a 80.000 en agosto, entre moradores de segunda residencia y turistas que acuden a hoteles, casas de turismo rural y pisos turísticos.

Los datos de consumo de agua que maneja la concesionaria del agua de Cangas, la UTE Gestión, llaman poderosamente la atención. La comparativa del consumo de invierno y primavera respecto a verano es inquietante, para aquellos que confían en lo mucho que llovió durante el largo otoño y periodo invernal. En los meses de invierno y primavera el consumo es de 150.000 metros cúbicos al mes, mientras que en junio se consumieron 180.000 metros cúbicos, en julio 250.000y en lo que va de agosto, 100.000. Con esa proyección no se descarta llegar a fin de mes con 300.000 metros cúbicos de agua consumida en Cangas. Otro dato atronador: el depósito de agua de Cangas, que está situado en Coiro, y que es donde se almacena el agua que llega a la comarca de Morrazo desde el embalse de Eiras (Vigo) a través del emisario submarino, que atraviesa la ría entre A Guía y Moaña, tiene una capacidad de 10.000 metros cúbicos y se repone diariamente en esta oleada de calor ya larga.

La concesionaria del Concello de Cangas alertó al gobierno municipal de la necesidad de adoptar medidas, como cierre de duchas (el concello y las retiró de las playas hace tiempo), restringir baldeos (el camión de baldeo que compró el concello está en el taller para su reparación después de sufrir un accidente de tráfico la pasada semana) y realizar campañas divulgativas en las que el Concello informe a los vecinos de la necesidad de no consumir agua de una forma irresponsable; también que no se rellenen las piscinas, pero según la primera teniente de alcalde del Concello de Cangas, Sagrario Martínez (PSOE) este punto es muy difícil de controlar. En un principio, el gobierno local era contrario a que se restringieran los baldeos, porque consideraban que era algo imprescindible para mantener limpias las calles de Cangas. Pero, ahora, con el accidente del camión que se ocupaba de esas tareas se restringen del todo prácticamente. Si el consumo continúa disparándose, la idea del gobierno local es publicar un bando para que los residentes sean conscientes de la situación de prealerta que vive Vigo y su área metropolitana, debido al descenso de agua en el embalse de Eiras.

El pasado fin de semana, la UTE Gestión Cangas estuvo en una campaña de búsqueda de fugas y, como adelanta, Sagrario Martínez, se encontraron bastatantes.

La concejala socialista de Obras y Servicios afirma que el gobierno local del que forma parte sabrá atender debidamente las precauciones sugeridas desde Vigo, siendo consciente de que la comarca de Morrazo y, en concreto, Cangas, tuvo siempre problemas de suministro.