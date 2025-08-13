Más caballos en el vial a O Beque
La mañana de ayer que parecía más tranquila que otras anteriores en Moaña para las fuerzas de emergencias rápidamente cambió por una manada de caballos que ocupaban el vial a O Beque, en Meira. Protección Civil acudió a retirar los animales de la carretera.
