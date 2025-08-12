Tala de árboles que penden sobre el paseo de O Salgueirón
Varios operarios trabajaron ayer en la tala de árboles inclinados sobre el paseo de O Salgueirón, para evitar posibles caídas y daños a los transeúntes. Los trabajos, promovidos por Residencial Marina Atlántica y encargados a la empresa Reforven Galicia SL, comenzaron a primera hora de la mañana y obligaron a precintar y restringir el tránsito en el tramo comprendido entre la antigua fábrica de Massó y la factoría ballenera de Punta Balea.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- El arrastrero «Eirado do Costal» atrae a Rueda a Cangas
- «El amor y la misericordia son la esperanza para un mundo en paz»
- Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo
- Amancio Ortega y el «Valoria B» llegan a la ría de Aldán