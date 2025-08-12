Tala de árboles que penden sobre el paseo de O Salgueirón

Varios operarios trabajaron ayer en la tala de árboles inclinados sobre el paseo de O Salgueirón, para evitar posibles caídas y daños a los transeúntes. Los trabajos, promovidos por Residencial Marina Atlántica y encargados a la empresa Reforven Galicia SL, comenzaron a primera hora de la mañana y obligaron a precintar y restringir el tránsito en el tramo comprendido entre la antigua fábrica de Massó y la factoría ballenera de Punta Balea.