Sofocan un incendio intencionado junto a unos chalés abandonados en Sanchilán en Moaña

Los servicios de emergencias se desplazaron a última hora de este martes hasta la zona de Sanchilán en Moaña por una alarma por un incendio. Se trataba de un fuego de pequeñas dimensiones entre una casa en construcción y unos chalés abandonados, que suelen ser lugar de reunión para personas marginadas.

La patrulla de la Policía Local logró apagarlo con la ayuda de vecinos con calderos y Protección Civil regó el terreno para evitar que se avivara.

La alcaldesa, Leticia Santos, estuvo al tanto de la emergencia y confirma que se trató de un conato de incendio provocado cuyos autores se dieron a la fuga.