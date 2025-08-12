Chicas ‘top’

Los padres de estas jóvenes, que pertenecen al Balonmano Cangas, y que quedaron en cuarta posición en los campeonatos de España de balonmano juvenil, decidieron que se merecían una fiesta, que había que valorar lo conseguido, que es mucho y bueno. Ahí están los padres para reconocer la valía de sus hijas ¡Qué caramba!

El segundo de máquinas también es un Gestido

Había preguntas sobre la presencia del concejal del PP José Luis Gestido en la visita que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizó ayer al muelle de Frigoríficos, donde promocionó ayudas a la renovación generacional dentro del barco O Eirado do Costal. Recordaban que la invitación que se cursó desde la presidencia de la Xunta se hablaba de alcaldesa de Cangas y portavoces de los grupos políticos. Y, claro, como Gestido no es portavoz, pues por ahí empezaron a darle. Lo que no sabían es que el hijo de José Luis Gestido es segundo de máquinas en el barco Eirado do Costal. Había razón para su presencia, y mucha.

Pedro Riol cumplió 73

Los doctores de Pedro Riol, notario emérito, nos aseguran que a sus 73 años, cumplidos el pasado domingo, está para jugar, no ya en el Real Madrid, que es su equipo de la razón, sino en el Castilla. Es aquí, con gente más joven, donde puede desplegar todas sus facultades físicas. Su salud no solo la confirman los médicos, sino también Raúl Sotelo, siempre atento.