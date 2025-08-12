Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas

Severo Lobato Iglesias, cura párroco de Cangas e Illas Cíes desde hace 11 años, dejará de serlo a partir del próximo 1 de septiembre. Su puesto será ocupado por Santiago Pérez González, que lleva practicamente los mismos años como titular de la parroquia de Betanzos. Los nombramientos y ceses por parte del arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, se publicaron ayer y los nuevos cargos tomarán posesión a partir del 1 de septiembre. Las novedades también afectan al cura de Aldán, Juan Manuel Pego González, que mantiene los oficios encomendados y a partir de ahora asumirá, además, el de administrador parroquial de San Andrés de O Hío, donde figura como adscrito Emilio Alfonso Fernández Sotelo.

Severo Lobato, en la excolegiata. / G.Núñez

Severo Lobato llegó a Cangas en 2014 con 40 años, procedente del municipio de Zas, donde algunos feligreses criticaban su sintonía con el Opus Dei y métodos empleados en la catequesis, aunque en O Morrazo tuvo un buen recibimiento que fue empeorando con el paso del tiempo. Sobre todo a partir de la pandemia de Covid, cuando se mostró reticente a las procesiones de Semana Santa y se enfrentó con algunas cofradías que se aferran a esa tradición popular. Poco dado a los excesos y al alboroto, celoso de lo que ocurre dentro de su congregación y de que los trapos sucios se laven en casa, en Cangas tiene fama de tenaz, pero también de autoritario. No se deja amedrentar y procuró tener a raya a las cofradías, a las que impuso desde que llegó normas que poco a poco lo fueron alejando de ellas.

«Generosa disponibilidad»

Distinto talante se le atribuye a Santiago Pérez. Melómano y familiarizado con las nuevas tecnologías, con 52 años toma el mando de la parroquia de Cangas, probablemente tras la celebración del Cristo. «El señor arzobispo agradece a cada uno de ellos su generosa disponibilidad consciente de que cada cambio implica un esfuerzo y una adaptación. La respuesta manifestada a aceptar un nuevo destino es un testimonio vivo de un auténtico compromiso sacerdotal y un signo de la disposición a acoger lo que la Iglesia os pide en este momento», señala en la nota de nombramientos, en la que no se cita a Severo Lobato. «Este espíritu de entrega es un don que enriquece a toda la comunidad diocesana», remacha el arzobispo.