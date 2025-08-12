Quejas por la acumulación de restos vegetales junto al cementerio de Quintela

Vecinos del barrio de Quintela, en Moaña, han trasladado al concejal del PSOE, Mario Rodríguez, su malestar con la situación que se vive en el entorno del cementerio municipal de Abelendo, en donde se acumulan restos vegetales de desbroces de fincas. Aseguran que llevan meses pidiendo que se limpie la zona de los contenedores de basura y del parking, que se está utilizando como basurero, incluso ocupando una plaza para personas con movilidad reducida.

Añaden que con este verano de calor también supone un peligro de que plante fuego porque está junto a una zona de árboles. Tal es la cantidad de restos vegetales depositados que los contenedores han quedado tapados, por debajo.

Los restos vegetales ocupan una plaza para minusválidos. / Fdv

El concejal Mario Rodríguez asegura que esta situación es muestra de la «inoperancia», ya no sólo de la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, para que no digan que tiene fijación con ella, sino de todo el gobierno de Leticia Santos. El edil manifiesta que pasa igual que con la finca Méndez Núñez en donde se ha desbrozado y los restos se acumulan como maleza; o el Monte do Ramil, en donde el Concello incumple la Ley do Solo de Galicia para su limpieza; así como la finca de O Con.