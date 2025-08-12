Prieto y Nogueira: «El PP miente, sí que pedimos permiso a Portos»

Las concejalas de Fiestas y de Seguridad, Aurora Prieto (EU) y Pilar Nogueira (PSOE) aseguran que es mentira que el gobierno local no solicitara permiso a Portos de Galicia para ocupar terrenos de su propiedad con motivo de las Fiestas del Cristo. Recuerda que este permiso se solicita a principios de año, porque la ocupación de terrenos también incluye la zona del mercadillo. También sostienen estas concejalas que sí que se presentó un plan de seguridad a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra y también a Capitanía Marítima, así como al aeropuerto de Vigo para la tirada de fuegos. Es más, como señalan, el Concello de Cangas está elaborando un plan de autoprotección, que va más allá que uno de seguridad. Las ediles añaden que solicitaron colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Incendios y dentro del plan de autoprotección se va a contar con la presencia de una ambulancia del 061, Policía Local y Protección Civil, además del refuerzo de la Guardia Civil.

La edil de Cultura considera que el PP, en lugar de preocuparse por cosas que no son ciertas debería hacerlo por el hecho de que el día 3 de agosto el Punto de Atención Continuada (PAC) se quedó sin un solo médico. Afirma que el colapso sanitario es total en el PAC, que da servicio a 90.000 personas en verano.