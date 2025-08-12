El PP reprocha a la alcaldesa que ahora renuncie al PAC «si en el CIS de Cangas lo tenemos mejor»

El grupo popular de Moaña no esperó ni un minuto para mostrar en su Facebook su sorpresa después de la última intervención de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG) en la concentración dominical ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, en donde reconoció, en el extracto que visualizan los populares, que «en el momento que se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas, si vamos a tener mejor atención, renunciaremos a tener nuestro PAC aquí si lo tenemos mejor allí».

Para el PP «O BNG sorprendemos: despois de dous anos manifestándose cada domingo fronte á Casa do Mar, agora aceptan que as urxencias de Moaña se atendan en Cangas se iso significa mellor atención cando se constrúa o CIS».

Añaden los populares que «non é que agora o BNG acepte que as urxencias vaian para Cangas...é que os únicos responsables de que Moaña as perda para sempore son eles, que coa súa sinatura, Leticia Santos sentenciou que,cando se constrúa o CIS, Moaña quedará sen urxencias para sempre».

Dicen que fueron años de protestas, pancartas y mensajes alarmistas para pedir «o retorno das urxencias a Moaña, sabendo que Sanidade e os profesionais médicos xa decidiran que non volverían ata que o novo centro de saúde estuvese operativo». También aclaran que la realidad es que fueron los propios médicos que se negaron a separarse, defendiendo que el equipo único en Cangas ofrece una mejor atención y que la Casa do Mar no cumple con los requesitos: «E agora a alcaldesa, despois de crear medo e falsa alarma, recoñoce que acepta o que levaba anos rexeitando. isto non é humildade...é engano».

El PP de Moaña exige explicaciones de por qué ahora no vale Cangas y después sí; por qué engañaron a los vecinos todos estos años y por qué hipotecaron las urgencias de Moaña para luego aceptar que estén en Cangas.

Lo que no explica el PP en su comentario es el resto de la intervención de la alcaldesa en la concentración en donde Leticia Santos salió al paso de las constantes críticas de que se hubieran «hipotecado» las urgencias en el convenio entre el Concelo y la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo centro de salud de Sisalde, que recoge que contará con PAC mientras no se construya el nuevo CIS de Cangas. Explica que no se cansará de repetir que las urgencias estarían en el nuevo centro de salud hasta que haya un CIS que es un edificio que incluye zona de camas para un tratamiento y no haya que desplazarse a Vigo; zona de radiología y de laboratorio rápido: «Firmamos un convenio así porque entendimos que si hay un centro con mayor capacidad de diagnóstico y resolución de urgencias, valía la pena que se unificaran». Pero añadió, no significa hipotecar las urgencias, porque lo que hay ahora en Cangas no es ese servicio, sino lo mismo que habíapero a 7 kilómetros, sin una mejora, con un equipo solo para más de 46.000 habitantes. Insistió en que cuando haya CIS, si van a tener mejor atención, renunciarán al PACen Moaña, «pero ahora no lo tenemos mejor, por eso queremos que nuestro PAC esté de regreso».