Naufragios que salen a flote en la plaza de abastos

La planta alta de la plaza de abastos de Moaña acoge hasta el 14 de septiembre la exposición «Sempre con nós», de la Asociación Devanceiros do Mar, que rinde de nuevo, tres años después, homenaje a vecinos fallecidos en naufragios con información en paneles; exhibe maquetas de barcos y pecios, una colección de caracolas y corales, cuadros de temática marinera de Miguel Ángel Veiga, material de salvamento de Guardacostas y un tapiz de alfombristas de San Martiño con el naufragio del Titanic. Entre las maquetas de naufragios está una del Villa de Pintanxo, del coruñés Alfredo Garrido; y otras de pecios de Carlos Santos Estévez.

La exposición, señala el portavoz de Devanceiros, Cristóbal Cordeiro, incluye un simulacro de rescate de Guardacostas el día 30 de agosto y una misa de campaña con ofrenda en el mar a todos los fallecidos el 6 de septiembre. La muestra se puede visitar de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21, salvo lunes, y sábados, domingos y festivos sólo por la tarde.