Moaña descarta restricciones al estar Eiras con un 81,30% de su capacidad

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, asegura que, por el momento, el Concello no va a adoptar medidas restrictivas por la falta de lluvia este verano, y considera que, a día de hoy, no hay motivo para secundar el llamamiento que realizó la semana pasada el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que anunció una batería de medidas en este municipio y para los del área metropolitana que se abastecen del embalse del Eiras por la bajada del caudal.

Leticia Santos asegura que el último boletín hidrológico con la evolución de los recursos hídricos confirma que la capacidad del Eiras, que recibe el agua del río Oitavén y del que se abastecen los municipios de Cangas y de Moaña a través de un emisario submarino que cruza la ría de Vigo, está en el 81,30% de su capacidad. Según el boletín hidrológico de Augas de Galicia, el Eiras tiene un volumen total de 22,17 hectómetros cúbicos y uno embalsado de 18,02 (1 hm3 equivale a mil millones de litros, el consumo anual de 15.000 habitantes.

La regidora asegura que de momento no considera que haya que adoptar alguna medida más de las que ya tiene activadas el Concello durante todo el año, ya que los baldeos de aceras y calles están limitados a las frecuencias necesarias, no se baldea todos los días y se limpia con agua cuando se precisa, no por defecto, señala la alcaldesa que insiste en que se trata de una medida que ya llevan a cabo todo el año. Pasa igual, añade con el riego en donde funciona un sistema para regar sólo los jardines imprescindibles y se trata de un porcentaje muy pequeño, ya que la mayoría de los jardines son naturales sin riego.

De todas formas, Santos sí que lanza un mensaje para que se adopten medidas de eficiencia en el consumo, sobre todo en la actual situación de altas temperaturas y elevada ocupación turística que puede conducir, si sigue sin llover, a tener que activar una prealerta, pero insiste en que «no estamos en ese momento». En el caso de que siga esta situación y el agua embalsada baje, se pensaría en restricciones como el cierre de las duchas de las playas. Leticia Santos pide, de todas maneras, precacución a los usuarios de las playas para que hagan un uso racional y responsable de las duchas.

En el caso de Bueu, el Concello ya anunció el cierre de las duchas desde ayer mismo debido a que la Xunta activó la semana pasada la situación de prealerta en la cuenca del Lérez, que afecta a los municipios de Barro, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Forcarei, Marín, Meaño, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Sanxenxo. Según el boletín de Augas de Galicia, el embalse que está casi al 100% de su capacidad es el en Vilagudín, en Ordes, le sigue Pontillón de Castro, que da apoyo a la comaca de Pontevedra, con el 98,75. Cecebre está con el 86,96%, Forcadas en Valdoviño (88,97), Caldas (83,19), Zamáns (80,23), Baiona (62,68), Beche (83,81), Vilagarcía (35,31), Río Covo (81,60), Ribeira (73,66), Eume (77,56), Fervenza (68,50), Santa Uxía (87,47), Barrié de la Mazas (75,82), Vilasenín (72,93), Portodemouros (38,54) y Touro (94,97).