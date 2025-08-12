El grupo Luscofusco Jazz Quartet actúa mañana en el Aturuxo

El Aturuxo de Bueu recupera sus conciertos y mañana estará Luscofusco Jazz Quartet. Un cuarteto integrado por el guitarrista Dani Font (Vigo), el contabajista Álvaro Orcajo (Pontevedra), el batería Lluis Pérez (Mallorca) y la trompetista Carmen Llena (Asturias). Será a las 20.30 h, con entradas a 8 euros (anticipada) y 10 en taquilla.