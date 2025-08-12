El gobierno inicia la adjudicación de la mejora del campo de fúbol del Alondras

La junta de gobierno de Cangas aprobó ayer el inicio del expediente de contratación de la mejora del campo de fútbol municipal de O Morrazo, donde juega el Alondras Club de Fútbol. El informe del arquitecto municipal, Alfonso Lage, fue favorable. Se declara la la tramitación urgente del expediente. Ahora solo falta que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y a partir de ahí se abrirá un plazo de 20 días para que las empresas presenten alegaciones. El presupuesto del proyecto alcanza los 292.339.16 euros con _IVA. La duración estimada de la obra no es superior a los 30 días laborables y el número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente es de cuatro. Las autoridades locales confían que los trabajos no sobrepasen en mucho los 15 días laborables, tras consultar con los técnicos municipales.

El proyecto propone la sustitución de la manta de césped artificial existente por un nuevo césped artificial sintético de última generación. Se plantea la retirada del césped existente y posterior colocación de uno nuevo.

También aprobó la junta de gobierno de Cangas el inicio del expediente de contratación del proyecto redactado por la arquitecta municipal, Isabel Medraño, denominado «Proyecto de dotación de la red de saneamiento, abastecimiento y pluviales del Camiño do Enxerto, en Darbo», por un importe de 69.989,79 euros. En la memoria se señala que el citado c amino dispone de colector de saneamiento en el inicio, pero carece del mismo más adelante, por lo que las viviendas situadas en la parte baja carecen de este servicio. En la zona se encuentra una lavadero y una mina de agua, con una fuente donde se provoca «asologamento» debido a una inadecuada recogida de pluviales, que provoca arrastres y taponamiento y provoca acumulación de lodos.

En la ejecución de la actuación propuesta se realizará un vial de dominio público por lo que se contempla ningún tipo de expropiación.

Tanto este proyecto de saneamiento en Enxerto, como el del campo de fútbol se llevarán a cabo con fondos propios del Concello, sin recurrir a las subvenciones de ningún plan, ni de la Diputación de Pontevedra ni de la Xunta de Galicia.