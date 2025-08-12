Los furtivos arrasan con las nécoras en la dársena del puerto deportivo de Moaña

El puerto deportivo MoañaMar fue de nuevo objeto de la acción de los furtivos. Ocurrió en la noche del sábado. Tal y como señala la directiva del club,se trata de unos furtivos peculiares, que se acercan en embarcaciones deportivas e incluso llegaron a pernoctar en las instalaciones para armarse de noche con linternas y capturar las nécoras que pueden.

La directiva asegura que desde que se tuvo conocimiento de estas acciones furtivas, se prohibió la entrada al puerto de las embarcaciones y sus tripulantes.

Pero el sábado pasado, las embarcaciones, al menos cuatro, fondearon en las inmediaciones del club y ya entrada la noche accedieron al recinto en pequeñas lanchas auxiliares y volvieron a actuar. Las cámaras de seguridad del puerto deportivo grabaron todo lo sucedido y las personas están plenamente identificadas, por lo que el club anuncia que esta semana se tramitará la correspondiente denuncia ante la autoridad competente.

El presidente del club, Gustavo Rodríguez, asegura que esta entidad debe actuar contra estos furtivos, no sólo por las capturas, sino que además son muy ruidosos y desde el club se debe de proteger el descanso de las embarcaciones en tránsito que hacen escala en el puerto, y que son la principal fuente de ingresos de MoañaMar.

Desde el club aseguran que cuentan con la colaboración de la Policía Local y Guardia que ya este pasado fin de semanada identificaron a un furtivo con centolla en O Latón, en Meira, y que disponen de las llaves del puerto por si son alertados de la presencia de estos furtivos. El presidente añade que para luchar contra estos furtivos no sólo llega con las cámaras de seguridad, sino que los usuarios deben de alertar a las fuerzas del orden. El club contrató a un vigilante nocturno.