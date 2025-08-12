Cela y Beluso celebran a partir del jueves sus fiestas patronales

Las parroquias de Cela y Beluso celebran esta semana sus fiestas patronales con motivo de la Asunción y que incluirán tres días de festejos.

Las primeras en comenzar serán las de Beluso, que están organizadas por la Concellería de Cultura de Bueu y la colaboración de hosteleros. El jueves en el Parque Joe Novas habrá un espectáculo de magia titulado «Don Gelati» (20.30 horas) y una proyección de cine al aire libre, con la película «Del revés 2» (22.00 horas).

El viernes a las 12.00 horas habrá un pasacalles con el grupo Os Liboreiros y por la tarde, a las 17.30 horas, una fiesta infantil con hinchables, juegos y actividades en el Parque Joe Novas. En este mismo espacio habrá una verbena con el grupo Distrito 7 a partir de las 22.00 horas.

El sábado las actuaciones se trasladarán al entorno de la plazoleta del centro de Beluso, en la zona comercial. A las 20.00 horas habrá un concierto de Novos Ventos y la fiesta se cerrará a partir de las 22.00 horas estará el dúo Cóctel.

En la parroquia de Cela las fiestas estarán organizadas por una comisión y comenzarán el viernes. A las 12.00 horas habrá una sesión vermú y a las 13.00 horas habrá misa solemne, seguida de procesión con la Banda de Música Artística de Bueu. La verbena nocturna contará con Principal y Ámbar. El sábado los horarios serán iguales: sesión vermú desde las 12.00 horas; misa solemne y procesión a las 13.00 horas, esta vez con la charanga A Cabeza non Para; y por la noche verbena con Solara y Gin Toni’s.

El cierre será el domingo 17. A las 12.00 horas habrá una nueva sesión vermú; a las 13.00 horas misa y procesión con la Banda Xuvenil de Barro y el fin de fiesta será con una verbena con la orquesta Ritmo Joven.