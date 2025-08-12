Alerta por otra supuesta estafa en Ons: falsas reservas para comer

Internet y las nuevas tecnologías pueden ser de una gran ayuda, pero en demasiadas ocasiones son también un arma de doble filo que algunos usan con ánimo de confundir, engañar o directamente estafar. Y este verano en la isla de Ons parece que no ganan para sustos: cuando la Guardia Civil está aún en plena investigación por un presunto delito de estafa continuada por parte de una mujer que alquilaba la casa de su familia a varias personas a la vez salta otro aviso de estafa. Esta vez alguien se las arregló para supuestamente vender falsas reservas para comer uno de los restaurantes de la isla y para ello utilizó la imagen de la conocida plataforma Booking.com.

De momento hay constancia de dos casos, con sendos visitantes que la semana pasada llegaron al establecimiento de Casa Checho con esa supuesta reserva. «La primera persona era una mujer, que venía de Madrid, y nos enseñó lo que parecía una reserva realizada a través de Booking, con el menú incluido», explican desde el conocido establecimiento. Esta persona no solo había hecho esa presunta reserva, sino que también había pagado por adelantado.

Una captura de la presunta página de reservas en la que aparece Casa Checho. / Fdv

El primer problema que se encontró esta clienta es que desde Casa Checho no realizan reservas. «Atendemos a la gente según van llegando y en función de si hay sitio o no. La única excepción son los grupos organizados grandes, pero es mediante una reserva telefónica directamente con nosotros», explican.

La página en cuestión usa en parte de su denominación comercial y en su dirección electrónica la palabra «booking», que hace pensar a los usuarios que están en la conocida plataforma. En realidad parece más bien una especie de gestor o asistente de citas. Ayer, en esta web aparecía un mensaje que decía lo siguiente: «Llamamos la atención de nuestros usuarios sobre la siguiente aclaración: Una solicitud de reserva no equivale a una confirmación. El servicio solo está garantizado una vez validado por el establecimiento. No estamos afiliados a ningún establecimiento. Recomendamos leer bien las condiciones y esperar una confirmación antes de considerar la reserva como definitiva».

Después de este primer caso aún se registró otro más. «Fue a finales de semana. Esta vez era una persona que venía desde Cádiz y tenía otra reserva falsa, aunque por suerte para él no había pagado», explican.

Los responsables de Casa Checho recomendaron a los dos afectados que presentasen denuncia ante la Guardia Civil, algo que el restaurante ya ha hecho. «Tras tener conocimiento de lo que pasaba avisamos a la Guardia Civil y el jueves formalizamos la denuncia en el cuartel de Cangas», explican. El local se desvincula totalmente de estos hechos y explica que no tiene nada que ver con ninguna página web.

Uno de los carteles de aviso colocados en los últimos días en Casa Checho en Ons. / Fdv

Carteles de aviso

A raíz de esta situación estos días en Casa Checho han colocado varios carteles informativos para avisar a clientes y visitantes de que no se realizan reservas y menos a través de Internet.

Quien quiera disfrutar de la gastronomía de la isla bueuesa y de las impresionantes vistas que ofrece este espacio tiene que ir a Ons y luego directamente al restaurante. Si hay sitio podrá sentarse a comer y si no deberá esperar. Una forma de proceder «analógica», pero totalmente segura. Y que garantiza que la comida no se indigeste antes siquiera de sentarse a la mesa.