Abandonan otro coche a punto de caer por un terraplén en Meira

La Policía Local de Moaña investiga la aparición de un coche sin conductor tras impactar, a última hora de la tarde del lunes, contra unos eucaliptos en la carretera de Meira a A Fraga y a punto de caer por un terraplén. Hasta la zona se desplazó también Protección Civil que ayudó a buscar por los alrededores por si aparecia alguna persona herida, pero sin éxito. Medio metro antes y el coche hubiera caído por A Fraga.

Se trata del segundo coche que aparece sin conductor en medio del monte, tras el Porsche Panamera que fue localizado el pasado jueves en medio de una zona comunal de Moaña tras caer por un terraplén de unos 20 metros. En este caso se trataba de un coche de alta gama propiedad de un vecino de Seixo, en Marín que acudió con una grúa a retirarlo en un caso que investiga Tráfico de la Guardia Civil. El propietario manifestó que el coche había caído tras recibir el impacto de otro por la parte trasera la noche anterior.