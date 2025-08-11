Transitar por los viales forestales de Monte Carrasco, en la parroquia canguesa de Darbo, permite repasar una parte del catálogo de actos incívicos y atentados medioambientales que parecían superados. Al menos en cuatro de esos viales hay depósitos de escombros de obra que, a juzgar por la tipología de los ladrillos y colores de los azulejos, probablemente tengan idéntico origen y autor. También hay ejemplos similares en otros puntos del municipio, como el entorno de A Rúa o el vial entre Augalevada y San Cosme, en la parroquia de Coiro. Las imágenes causan rechazo entre una gran parte de la ciudadanía, que vería con buenos ojos poder localizar a los autores y aplicarles una multa "generosa".

Los viales forestales de Monte Carrasco, sembrados de escombros. / S.Á.