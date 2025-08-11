Los viales forestales de Monte Carrasco, sembrados de escombros
G.M.P.
Transitar por los viales forestales de Monte Carrasco, en la parroquia canguesa de Darbo, permite repasar una parte del catálogo de actos incívicos y atentados medioambientales que parecían superados. Al menos en cuatro de esos viales hay depósitos de escombros de obra que, a juzgar por la tipología de los ladrillos y colores de los azulejos, probablemente tengan idéntico origen y autor. También hay ejemplos similares en otros puntos del municipio, como el entorno de A Rúa o el vial entre Augalevada y San Cosme, en la parroquia de Coiro. Las imágenes causan rechazo entre una gran parte de la ciudadanía, que vería con buenos ojos poder localizar a los autores y aplicarles una multa "generosa".
