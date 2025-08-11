Rueda anuncia en Cangas más de 300.000 euros en ayudas para promover el relevo generacional en el mar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este mediodía en Cangas la inmediata aportación de más de 300.000 euros a las armadoras para promover la formación a bordo de los barcos pesqueros y, con ello, el relevo generacional en el sector.

La convocatoria saldrá publicada esta misma semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el dinero ayudará a sufragar los gastos de las empresas en las prácticas de formación profesional.

Rueda, acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y de otros cargos políticos y empresariales, conoció la actividad que realiza la empresa Moradiña y visitó el barco "Eirado do Costal", recientemente ampliado de 56 a 71 metros de eslora, en tareas de descarga en el muelle de Frigoríficos del Morrazo. La armadora canguesa destaca precisamente por mantener el relevo generacional con personal de la comarca morracense, que completa en casos puntuales con ciudadanos de otras nacionalidades.

"Galicia é terra mariñeira e debe seguir sendo terra de mariñeiros", proclamó el presidente de la Xunta.