El paseo de Massó cierra para cortar los árboles con riesgo de caer
G.M.P.
Cangas
El tramo del paseo de O Salgueirón comprendido entre la antigua fábrica de Massó y la ballenera de Punta Balea permanecerá cerrado hoy desde las 8.00 horas de la mañana hasta media tarde, cuando está previsto que finalice la tala y retirada de árboles que permanecen inclinados hacia el mar y amenazan con desprenderse.
La Policía Local fue avisada de esta incidencia por representantes de Abanca, propietaria de los terrenos, que responde así a la demanda de muchos usuarios preocupados por la situación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- El arrastrero «Eirado do Costal» atrae a Rueda a Cangas
- «El amor y la misericordia son la esperanza para un mundo en paz»
- Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo
- La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias
- Amancio Ortega y el «Valoria B» llegan a la ría de Aldán