El paseo de Massó cierra para cortar los árboles con riesgo de caer

El tramo del paseo de O Salgueirón comprendido entre la antigua fábrica de Massó y la ballenera de Punta Balea permanecerá cerrado hoy desde las 8.00 horas de la mañana hasta media tarde, cuando está previsto que finalice la tala y retirada de árboles que permanecen inclinados hacia el mar y amenazan con desprenderse.

Árboles escorados sobre el litoral en el paseo de O Salgueirón. / S.Á.

La Policía Local fue avisada de esta incidencia por representantes de Abanca, propietaria de los terrenos, que responde así a la demanda de muchos usuarios preocupados por la situación.