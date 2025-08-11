El paseo de Massó cierra para cortar los árboles con riesgo de caer

Eucaliptos inclinados sobre la playa de As Cunchiñas. | |

Eucaliptos inclinados sobre la playa de As Cunchiñas. | |

Gonzalo Martínez

G.M.P.

Cangas

El tramo del paseo de O Salgueirón comprendido entre la antigua fábrica de Massó y la ballenera de Punta Balea permanecerá cerrado hoy desde las 8.00 horas de la mañana hasta media tarde, cuando está previsto que finalice la tala y retirada de árboles que permanecen inclinados hacia el mar y amenazan con desprenderse.

Árboles escorados sobre el litoral en el paseo de O Salgueirón.

Árboles escorados sobre el litoral en el paseo de O Salgueirón. / S.Á.

La Policía Local fue avisada de esta incidencia por representantes de Abanca, propietaria de los terrenos, que responde así a la demanda de muchos usuarios preocupados por la situación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents