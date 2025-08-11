Moaña tras la "espantada" del Sergas: «Non é momento de baixar os brazos, senón de apretar os dentes»
Concello y Plataforma da Sanidade defienden la importancia de mantener las protestas, que insisten que «non son en vano» | Esta semana se concretará la manifestación para el 7 de septiembre
Moaña suma 196 semanas consecutivas de concentraciones exigiendo el regreso del servicio de urgencias sanitarias al ayuntamiento. Una carrera de fondo que enfila ya las 200 movilizaciones y que tiene todos los visos de continuar. Más aún después de la «espantada» de responsables de la Consellería de Sanidade y del Sergas a la convocatoria de la comisión de seguimiento de las obras del nuevo centro de salud en Sixalde. Una ausencia que tendrá como consecuencia que las protestas suban de nivel. «Non é o momento de baixar os brazos, senón que é o momento de apretar os dentes e berrar con máis forza para que se respecten os nosos dereitos», clamaba en la concentración de ayer el portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral.
Esta vez la concentración no incluyó un corte de tráfico, como ocurrió la semana pasada, pero a lo largo de los próximos días se concretarán la gran manifestación que se prepara para el domingo 7 de septiembre, cuando se cumplirán 200 semanas de protestas. La alcaldesa, Leticia Santos, reconocía ayer ante los vecinos que se concentraron delante del centro de salud que «non é un pulso fácil» el que mantienen el Concello y la Mesa da Sanidade ante la Xunta de Galicia. Pero también defendió que estos más de cuatro años de «forza, resistencia e resiliencia» no fueron en vano. «Sen esta loita sería inviable que o noso centro de saúde mantivese os médicos de tarde ou contar coa ambulancia sanitarizada de reforzo para a comarca», recordó.
Gabriel Ferral: "Unha falta de respecto absoluta, unha falta de educación e un menosprezo"
Tanto Gabriel Ferral como la regidora mostraron su profundo malestar con la Consellería de Sanidade por no acudir a la convocatoria del pasado martes. «Esa espantada é unha falta de respecto absoluta, unha falta de educación e un menosprezo», manifestaba de manera contundente el portavoz de la plataforma. Leticia Santos se refirió a los efectos inmediatos de ese plantón: «A consellería perdeu a última oportunidade para evitar a vía xudicial, a perdeu. O que pedimos é que se reúnan con nós e que se cumpra con convenio asinado en febreiro de 2020».
Entre las acciones que emprenderá la Mesa da Sanidade de Moaña, además de la gran manifestación del 7 de septiembre, se incluye la solicitud de amparo al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, para que exija al grupo parlamentario del PP que se reúna con la mesa porque hasta la fecha es el único que no lo ha hecho. Y a mayores Leticia Santos avanzó que se solicitará una entrevista con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, porque «é o máximo responsable da sanidade en Moaña e do trato que se lle dá a esta vila». Las personas que participaron en la concentración de ayer no se olvidaron de uno de los cánticos recurrentes dirigidos al máximo responsable de la Xunta: ·«Rueda escoita, Moaña está en loita».
Leticia Santos: "Non imos renunciar ao noso obxectivo, que é recuperar ás urxencias para Moaña"
Una parte importante de las intervenciones de ayer de Gabriel Ferral y Leticia Santos se centraron en defender la importancia de continuar con las movilizaciones a pesar de la ausencia de Sanidade en la convocatoria de la comisión de seguimiento. «Que non se confundan.Somos un pobo traballador e loitador polos nosos dereitos e non imos permitir semellante desprezo. Se temos que endurecer as protestas que non dubiden que imos facelo», decía Gabriel Ferral. Y en la misma línea abundaba la alcaldesa al hilo de la manifestación prevista para conmemorar las 200 semanas de protestas: «Imos deixarlle claro ao Sergas que por máis semanas que nos castiguen tendo que mobilizarnos non imos renunciar ao noso obxectivo, que é recuperar ás urxencias para Moaña».
Leticia Santos atribuye la ausencia del servicio de urgencias y la falta de un compromiso claro para el momento que el nuevo centro de salud esté contruido a la falta de personal. «Esta semana vimos o verdadeiro motivo, non están cubrindo as ausencias. No Punto de Atención de Continuada (PAC) de Cangas quedou un equipo –de médico/a e enfermería– cando tiña que haber tres. Esa é a realidade. Pretenden cubrir cun médico e unha persoa de enfermería a unha poboación de 46.000 habitantes e o turismo? Iso non é trato, é maltrato», sentenció.
La máxima responsable municipal de Moaña defendió que el Concello hasta el momento «cumpriu estritamente con todas e cada unha das súas obrigas» recogidas en el convenio. Por ello finalizó finalizó «esixindo» a la Consellería de Sanidade «que tamén o faga».
Críticas al «oportunismo» por asegurar que las urgencias en el nuevo centro de salud están «hipotecadas»
Leticia Santos reprochó a miembros de la corporación municipal que «estén sementando oportunismo». Una forma de criticar el discurso de alguno de los grupos de la oposición municipal que aseguran que el regreso de las urgencias al nuevo centro de salud de Sixalde estaría hipotecado porque en el convenio firmado entre Concello y Sanidade se prevé su traslado al futuro Centro Integral de Saúde (CIS). La regidora lamentó que, según ella, este argumento está empezando a ser asumido por una parte de la población.
A este respecto realizó varias precisiones. La primera es que de momento para esta dotación comarcal no existe ni proyecto ni ubicación. Y luego se refirió a las características y servicios de este servicio. «O CIS será un centro integral, que inclúe unha zona de camas para que se teñen que poñer un tratamento nas urxencias o paciente non se teña que ir a Vigo; unha zona de de radioloxía para facer radiografías; e laboratorio», expuso. Así, con estos antecedentes explicó que «cando asinamos o convenio entendiamos que se había un centro con maior capacidade de diagnose e mellor capacidade de resolución das urxencias podía valer a pena que se unificasen».
No obstante, insiste en que esa no es la situación actual. «Iso non é o que temos agora en Cangas. O que temos alí é o que tiñamos aquí, pero a 7 quilómetros e iso é intolerable», denunció. Leticia Santos cerró su intervención con una idea ya expresada y con forma de aviso: «Só nos iremos para casa cando o PAC volte a Moaña».
