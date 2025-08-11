La magia celta de Carlos Núñez en la iglesia de Bueu

Casi diez años después la magia de la música de Carlos Núñez volvió a inundar la iglesia de Bueu, un templo de estilo neoclásico construido en la segunda mitad del siglo XIX porque el original románico estaba en estado de ruina. Fue en julio de 2016 cuando el gaiteiro ofreció su primer concierto en Bueu, a donde volvió en los años siguientes para actuar en el pazo de Santa Cruz o en los nuevos jardines al lado de la iglesia parroquial. Este domingo no ofreció un solo concierto, sino que ante la demanda de entradas hubo un segundo pase a las 22.00 horas.

La gira de Carlos Núñez se titula «Lugares máxicos» y el artista y su banda buscan recintos especiales para esa comunión entre la música y el público. Cuando la música comenzó a sonar el gaiteiro estaba solo ante el público, con el espectacular retablo y altar de la capilla mayor a sus espaldas. Una pieza de finales del siglo XIX, realizada por el maestro José Cerviño García y que incorpora un baldaquino con las figuras de San Martiño –patrón de Bueu–, la Virgen del Pilar y un Eccehomo.

Esa soledad de Carlos Núñez duró poco: Itsaso Elizagoien con la trikitixa y María Sánchez con el violín hicieron su entrada por detrás del público hasta llegar a la zona del altar. Y luego la banda se completaría con Pancho Álvarez a la guitarra y cuerdas y Xurxo Núñez, hermano del gaiteiro, con la viola caipira y zanfona.

Una vista de la iglesia de San Martiño de Bueu, este domingo, abarrotada de público y con el espectacular retablo de finales del siglo XIX al fondo. / Santos Álvarez

El público recibió con aplausos y emoción la puesta en escena y los temas que fueron interpretando los músicos en un escenario tan especial. La iglesia estaba abarrotada, con muchas personas intentando sobrellevar el calor con abanicos hasta que se dejaron llevar por la magia de la música celta de Carlos Núñez.

Un público en el que había muchos vecinos de Bueu y de la comarca de O Morrazo, pero también visitantes de otras partes de España, como Madrid, e incluso del otro lado del Atlántico. Alguna de las personas, ante la pregunta del gaiteiro a la audiencia, afirmó que procedía de Chile.

Carlos Núñez en un momento del concierto de este domingo, dirigiéndose al público que llenaba la iglesia de Bueu. / Santos Álvarez

El aforo de la iglesia de Bueu solo permitía la entrada a un máximo de 375 personas. Las entradas volaron en poco tiempo y por ello se decidió que no fuese un concierto, sino dos. Un pase a las 20.00 horas y otro a las 22.00 horas.

El ambiente recogido y solemne del templo de Bueu ayudó a crear un ambiente especial y a disfrutar de cerca de la música de un conjunto de artistas en estado de gracia.