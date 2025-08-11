Herido un ciclista "atropellado" por un peatón en Domaio

Un ciclista que circulaba a mediodía de este lunes por la PO-551 en Domaio resultó herido después de que impactara con un peatón que cruzaba la vía fuera del paso de peatones. El hombre se había cerciorado de que no pasaran coches para poder cruzar, pero no vio al ciclista que debido al golpe cayó al suelo. Hasta al lugar acudieron las fuerzas del orden y una ambulancia que trasladó al herido, consciente, a un hospital a Vigo para una observación.

Por otra parte, al poco tiempo se producía un accidente en meira con otro ciclista herido. En esta ocasión se trataba de un pelotón de tres ciclistas, del club de Domaio, que circulaban por la PO-551. El primero de ellos no se dio cuenta de que dos coches habían parado en un paso de peatones y se empotró contra el vehículo. Debido al impacto la bicicleta se rompió, aunque el ciclista, de origen australiano, sólo sufrió heridas leves