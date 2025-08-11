Golpean y cae un poste eléctrico sobre la PO-551 en Domaio
La carretera estuvo cortada al tráfico, aunque hubo conductores que se saltaban la señal
Un camión que daba marcha atrás ayer en la PO-551 en la parroquia moañesa de Domaio, muy cerca de la rotonda de acceso a la autopista AP-9 y puente de Rande, tiró un poste del tendido eléctrico y cayó en medio de la carretera. Guardia Civil y Protección Civil acudieron al lugar. El incidente ocurrió a las 20:00 horas y se cortó el tráfico en la rotonda junto al puente en sentido hacia Moaña, aunque hubo conductores que se saltaban la señal para circular por el otro carril que quedó libre en sentido hacia el puente.
Hasta la llegada de la compañía eléctrica Naturgy no se pudo retirar el poste que permaneció en el vial, con el tráfico regulado por las fuerzas del orden hasta más de las doce de la noche cuando la empresa retiró los cables.
La caída del poste provocó que ese tramo de carretera quedara sin suministro eléctrico.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- La presunta estafa en el alquiler de una casa en Ons ya supera las 15 denuncias
- Investigan la aparición de un Porsche tras caer por un terraplén en el monte de Moaña
- El arrastrero «Eirado do Costal» atrae a Rueda a Cangas
- «El amor y la misericordia son la esperanza para un mundo en paz»
- Su fina arena, sus cristalinas aguas y su ¿terapéutico barro?: los turistas más 'pringados' en esta playa de O Morrazo
- Amancio Ortega y el «Valoria B» llegan a la ría de Aldán