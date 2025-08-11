Golpean y cae un poste eléctrico sobre la PO-551 en Domaio

Un camión que daba marcha atrás ayer en la PO-551 en la parroquia moañesa de Domaio, muy cerca de la rotonda de acceso a la autopista AP-9 y puente de Rande, tiró un poste del tendido eléctrico y cayó en medio de la carretera. Guardia Civil y Protección Civil acudieron al lugar. El incidente ocurrió a las 20:00 horas y se cortó el tráfico en la rotonda junto al puente en sentido hacia Moaña, aunque hubo conductores que se saltaban la señal para circular por el otro carril que quedó libre en sentido hacia el puente.

Hasta la llegada de la compañía eléctrica Naturgy no se pudo retirar el poste que permaneció en el vial, con el tráfico regulado por las fuerzas del orden hasta más de las doce de la noche cuando la empresa retiró los cables.

El tramo quedó sin luz hasta lallegada de la compañía eléctrica. / Fdv

La caída del poste provocó que ese tramo de carretera quedara sin suministro eléctrico.