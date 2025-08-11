Crossfit: deporte y risas en la playa de Rodeira

Nada menos que 80 personas, usuarias de Crossfit La Bodega de Moaña y Porriño, disfrutaron el fin de semana de una jornada de actividad deportiva y lúdica en la playa de Rodeira. Lo definen como «entrenamiento competitivo» para poner a prueba su estado de forma, pero no dejan de lado la diversión y las ganas de compartirla.

Rivalidad musical en el ecuador del verano

No hay rincón de la comarca sin su actividad cultural en pleno ecuador del verano, y los conciertos musicales son la estrella de la programación. Basta con echar una mirada a las agendas, o simplemente moverse y agudizar el oído, para escuchar sonidos de guitarra, piano, violín o batería en cada punto cardinal. El sábado, por ejemplo, la oferta rozó la saturación en espacios públicos o privados, en plazas, bares o chiringuitos de playa desde Aldán y O Hío hasta Beluso o Domaio y un sinfín de lugares más. A todas horas y para todos los gustos.

Mirones por accidente con exceso de protagonismo

Nadie está libre de sufrir un accidente ni de verse involucrado en sus consecuencias, pero cuando toca procede afrontarlo con responsabilidad para no agravar la situación. O sea, si ya están los equipos de emergencias y los agentes de tráfico, lo que procede es seguir sus instrucciones y circular con precaución, pero sin obstaculizar. Nada de pararse y saturar la escena, como en A Madalena este fin de semana, porque se ha cubierto alguna receta y en unos días llegará la multa.