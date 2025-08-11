Comienza la retirada del césped de los campos Keniata de Moaña
La empresa empezó a trabajar el domingo por la mañana en el campo de Reibón | Será difícil acabar antes del inicio del curso
Las obras para la renovación de la superficie de los campos del Keniata de Moaña se han puesto en marcha. El sistema de turnos de trabajo de la empresa adjudicataria permitió que los trabajos arrancasen ayer, sin importar que se tratase de un domingo.
La primera fase consistirá en la retirada de la superficie antigua, que ha superado su vida útil. Esta será la primera renovación desde el estreno de los campos, en el año 2008. La contratista, Limonta Sport Ibérica SL, comenzó por el terreno de juego de Reibón y luego seguirá con el de Seara.
Los plazos de ejecución están muy ajustados porque el proyecto prevé dos meses de trabajos, lo que significa que probablemente no estarán acabados para el inicio del curso escolar. El concejal de Deportes de Moaña, Rubén Viéitez, explicaba que desde el consistorio se intentó agilizar la tramitación administrativa, pero la licitación del contrato se demoró debido al retraso en la autorización sectorial por parte de la Consellería de Educación. Este permiso se esperaba para el mes de enero y no llegó hasta abril.
Esta intervención será la de mayor cuantía económica de este año en infraestructuras deportivas en Moaña. Salió a licitación por 408.000 euros y se adjudicó en dos lotes a Limonta Sport Ibérica,que ofertó un precio 160.561 euros para el campo de Seara y de 164.790 euros para el de Reibón.
